Rompipallone.it - Milan: 60 milioni per Reijnders, hanno già il sostituto

Ilsta per ricevere un’offerta pazzesca per: i rossoneri vogliono cautelarsi egià bloccato ildell’olandese.Nemmeno Tijjaniè riuscito a dare la scossa alnel big match di sabato contro la Juve. Il centrocampista olandese, uno dei migliori elementi della truppa di Fonseca in questa prima parte di stagione, è incappato in una prova incolore come tutti i suoi compagni di squadra. Il pareggio contro una Juve fortemente rimaneggiata a causa dei tanti infortuni non è stato accolto bene dai tifosiisti, che ora vedono scivolare la vetta a 10 punti (anche se ildeve recuperare una gara). Le brutte notizie sembrano non terminare qui, dato che le indiscrezioni di mercato parlano di sirene dalla Premier League proprio per.Il club di via Aldo Rossi sta lavorando da tempo al rinnovo del centrocampista olandese e stando alle voci pare che le parti siano davvero vicine all’accordo: il giocatore andrà a prolungare l’attuale intesa – che scade nel 2028 – di uno o due anni, con l’ingaggio che salirà a 3,5di euro bonus esclusi.