.com - Inchiesta Zero Titoli, legali: 'Modaffari estranea ai fatti'

(Adnkronos) – “Non soloai fatti ma vittima del ‘sistema Catalano'” Maria Saveria Modaffari , coinvolta nell’ ambito dell’della Procura di Trani nei mesi scorsi ma ad oggi in stato di libertà, difesa dagli Avvocati Giacomo Iaria ed Antonella Modaffari . Gli stessispiegano che “la difesa di questi mesi è stata incentrata nello studio ed acquisizione di tutto il materiale fondamentale a chiarire in una lunga istanza trasmessa al Gip di Trani la posizione della Modaffari narrando come la stessa aveva conosciuto Lucia Catalano (indagata nel procedimento e già condannata per altri reati) nel 2018 per tramite della Confederazione Esaarco e con la quale aveva stipulato un accordo di collaborazione come semplice procacciatrice per attività di formazione come point CS con l”Associazione Professionale consorzio e formazione Unimorfe’ di cui la Modaffari era responsabile, poi assunta come dipendente di una delle società di Savino Cianci coniuge di Lucia Catalano, anch’egli indagato”.