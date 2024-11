Lanazione.it - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: da Arezzo parte il messaggio “25 novembre sempre”

, 252024 –perDail“25” Pronto Donna descrive il fenomeno: “con figli e in età matura. Emersi più casi” “Per il centro anti, tutti i giorni è il 25e vorremmo che la comunità che è impegnata così tanto in questa occasione mantenga alta l’attenzione ogni giorno, tutto l’anno.” Così la presidente di Pronto Donna Ursula Armstrong ha aperto il tradizionale incontro con i giornalisti, oggi, in occasioneper. L’appuntamento si è svolto all’interno di quella che sarà la nuova sede del centro antigestito dall’associazione, l’unicoprovincia di. Oltre al lavoro quotidiano, inserito nella rete istituzionale, delle operatrici, delle socie volontarie e del consiglio direttivo per tutelare lee i loro figli e figlie che intraprendono un percorso per uscire dalla spirale di, è forte l’impegno per la raccolta fondi affinché i locali di viale Michelangelo 8 possano essere allestiti per creare un adeguato luogo di lavoro e un’accoglienza dignitosa, riservata e protetta per tutte coloro che si rivolgono a Pronto Donna.