Fonseca "Partita importante, a Bratislava per vincere"

(SLOVACCHIA) (ITALPRESS) – “Sarà unaper noi. E’ sempre difficile giocare qui, ci sono stato nella passata stagione e so bene che atmosfera c’è e quanto è difficile. Arriviamo qui per. Vogliamo una squadra offensiva perchè vogliamo, e credo che possiamo farlo”. Così Pauloalla vigilia della sfida di ChampionsLeague contro lo Slovan. “I ragazzi hanno laconsapevolezza di quella che è stata lacon la Juventus evalutano positivamente lache abbiamo fatto – ha poiaggiunto– Troppo prudenti con la Juve? Vedo partitecosì tutte le settimane in Italia. Penso che abbiamo fatto unaequilibrata. Non è facile giocare contro la Juventus, maabbiamo fatto una buona, il problema – ha detto – è che il pareggio per il Milan è sempre una sconfitta, mentre per altre il pareggio è una vittoria”.