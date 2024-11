Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Tramontano, la sorella Chiara: “Non permettiamo che i ragazzi diventino uomini senza conoscere il rispetto per le donne”

“Mi auguro che non ci sia nessun’altra famiglia in futuro che viva questo dolore. E che qualsiasi donna veda l’immagine di miasi ricordi che ha il diritto di vivere, di sperare, di sognare, di essere una madre e di continuare ad amare”. Sono le parole didi Giulia, intervenuta al flashmob organizzato fuori dal Palazzo di Giustizia di Milano, il giorno della sentenza a carico di Alessandro Impagnatiello. Prendendo la parola pubblicamente dopo la sentenza di condanna all’ergastolo,ha voluto parlare di “due elementi che potrebbero fare differenza”. Il primo è “partire da un’educazione sociale che inizi non dalle scuole ma da una famiglia dove si impari la base, la suddivisione dei compiti. E anche come genitori, se ci si rende conto che un figlio sta assumendo un comportamento sbagliato, è lì che bisogna agire.