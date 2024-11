Quotidiano.net - Eni e Msc, accordo a tutto campo per la decarbonizzazione

L'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il presidente di Msc (Mediterranean Shipping Company), Diego Aponte, hanno firmato un protocollo d'intesa per sviluppare iniziative congiunte per la sostenibilità e la transizione energetica. L'include il potenziale utilizzo di Gnl nonché di vettori energetici a minori emissioni di carbonio, come ad esempio biocarburanti Hvo e bio-Gnl, ma anche lubrificanti da materie prime rinnovabili, per l'utilizzo sulle flotte Msc dedicate sia al trasporto logistico, sia crocieristico. Per contribuire alladi sedi e impianti di Msc verranno valutate soluzioni ad energia rinnovabile e, più in generale, l'intesa mira a generare nuove sinergie tra le attività delle due società, dai servizi logistici ai trasporti intermodali che riguardano sia le attività agroindustriali per la produzione di materie prime, inclusi gli Agri-stock, per la bioraffinazione, sia lo stoccaggio e trasporto dei biocarburanti Hvo attraverso soluzioni innovative di trasporto intermodale tra mare, ferrovia e strada.