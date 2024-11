Agi.it - Dal Papa via libera alla canonizzazione di Frassati

AGI - Viaufficialedi Pier Giorgio. "Durante l'Udienza del 25 novembre 2024 concessa a Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, il Sommo Pontefice, già precedentemente informato del risultato positivo della Sessione ordinaria dei Cardinali e Vescovi circa il miracolo attribuito all'intercessione del Beato Pier Giorgio, Fedele Laico del Terz'Ordine di San Domenico, nato il 6 aprile 1901 a Torino e ivi morto il 4 luglio 1925, ha autorizzato la promulgazione del relativo Decreto", si legge le bollettino della Santa Sede. Nella stessa udienza "il Santo Padre ha, inoltre, autorizzato il medesimo Dicastero a promulgare i Decreti riguardanti: - il miracolo attribuito all'intercessione della Beata Maria Troncatti, Suora professa della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice, nata a Corteno Golgi (Italia) il 16 febbraio 1883 e morta a Sucua (Ecuador) il 25 agosto 1969; - il martirio del Servo di Dio Francesco Saverio Truong Bu Dip, Sacerdote diocesano; nato il 1 gennaio 1897 a Tanurc (Vietnam) e ucciso in odiofede il 12 marzo 1946 a Tc Sy (Vietnam); - il martirio del Servo di Dio Floribert Bwana Chui Bin Kositi, Fedele Laico; nato il 13 giugno 1981 a Goma (Repubblica Democratica del Congo) e ivi ucciso in odiofede l'8 giugno 2007; - le virtù eroiche del Servo di Dio Giuseppe Lang, Vescovo titolare di Alabanda e Ausiliare di Zagabria; nato il 25 gennaio 1857 a Lepi (Croazia) e morto a Zagrabia (Croazia) il 1 novembre 1924".