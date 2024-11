Ilgiorno.it - Cremonese, sprechi e paura. Ma Stroppa riporta la vittoria

Leggi su Ilgiorno.it

CREMONA Un guizzo di Vazquez al 10’ della ripresa consente alladi accogliere il ritorno in panchina di Giovannicon unadi buon auspicio in chiave futura. In effetti i grigiorossi battono 1-0 un pur valido Frosinone. Anche se in avanti si è mosso molto bene Bonazzoli, la partita dello "Zini" ha evidenziato una volta di più la sterilità offensiva dei padroni di casa, capaci di costruire a più riprese azioni interessanti e nitide occasioni da rete, salvo poi sciupare tutto e vivere un finale ricco di preoccupazioni, con la minaccia del pareggio-beffa. Oltre a restituire al pacchetto arretrato la solidità che la scorsa stagione l’ha reso il reparto meno perforato del torneo cadetto, sarà proprio in questa direzione che dovrà puntare il lavoro dello “-bis“. Con il Frosinone, la gara parte subito su ritmi molto elevati, con occasioni su entrambi i fronti.