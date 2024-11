Formiche.net - Chi è Orsi, il nuovo presidente dell’Uruguay erede di Pepe Mujica

La sinistra torna al potere in Uruguay. Yamandú, candidato del partito Fronte Ampio, ha vinto il ballottaggio di domenica delle elezioni presidenziali. Secondo i dati ufficiali della Corte Elettoraleha ottenuto il 49,84% dei voti, contro il 45,87% del suo rivale, il candidato del centrodestra Álvaro Delgado, già membro del governo uscente del conservatore Luis Lacalle Pou come segretario della presidenza. La differenza sarebbe di circa 90.000 voti in più.Nel suo primo discorso dopo la vittoria,ha detto che sarà ildi tutti, nonostante le differenze. “Sarò ilche convocherà più volte il dialogo nazionale per trovare le migliori soluzioni – ha promesso -. Ovviamente, con le nostre proposte, ma anche ascoltando bene cosa ci dicono gli altri”.