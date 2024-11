Bce Lane | timori inflazione calati ma impegno non ancora finito

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 25 nov. (askanews) – Isulla fase finale del processo disinflazionistico nell’eurozona sono effettivamenterispetto a un anno fa, ma al tempo stesso l’per assicurare che resti stabilmente al 2% non è. Persistono rischi sia al ribasso sia al rialzo e a dicembre la Bce dovrà valutare questi elementi, anche alla luce delle previsioni economiche aggiornate. Lo afferma il capo economista della Bce, Philip, in un’intervista al quotidiano economico francese Les Echos. Indirettamente l’economista irlandese sembra rispondere alle posizioni espresse la scorsa settimana dal governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, che aveva parlato della necessità di riportare i tassi dell’eurozona alla neutralità, perché una linea monetaria restrittiva rischia di far calare l’sotto l’obiettivo del 2% della banca centrale.