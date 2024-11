Quotidiano.net - Associazione Coscioni: “Aggiornare le leggi sulla libera scelta”

Roma, 25 novembre 2024 – “Oggi, più che mai, è fondamentale chiedere con forza l’aggiornamento delleitaliane che riguardano la, il diritto alla salute e i diritti riproduttivi. Le donne non possono più subire una discriminazione che ne limita la libertà diin ogni fase della vita”. Ne è convinta Filomena Gallo, avvocata e segretaria dell’Luca Concioni. “L’Italia - aggiunge Gallo - deve rispettare le donne nelle lore scelte, non poggiarsi sul loro tempo e sul loro lavoro di cura a causa di politiche inadeguate di welfare, garantire l’accesso alla contraccezione gratuita, eliminare gli ultimi divietiPma (legge 40) e regolare la gravidanza per altri in una forma solidale”. Davide Landi/ Agenzia Dire L’rileva quindi che accanto alla violenza fisica, “c’è una violenza silenziosa e meno visibile che si manifesta nella negazione e nella limitazione dei diritti fondamentali delle donne: dalla libertà di scegliere sul proprio corpo alla possibilità di costruire una famiglia.