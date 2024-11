Quotidiano.net - Assalto Capitol Hill, procuratore speciale archivia caso Trump

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 novembre 2024 – Dopo averto il procedimento per l', ilJack Smith ha annunciato che lascerà cadere il procedimento contro il presidente eletto Donaldanche per le carte segrete portate a Mar-a-Lago. Lo riferisce la Cnn. "La decisione del Dipartimento di Giustizia mette fine a un procedimento federale incostituzionale contro il presidente, ed è una grande vittoria per lo stato di diritto". Lo ha dichiarato il portavoce di Donald, Steven Cheung dopo che ilJack Smith ha chiesto l'zione diper il presunto ruolo nell'insurrezione del 6 gennaio 2021, perché nel frattempo l'imputato è stato rieletto presidente degli Stati Uniti. "Il popolo americano – si legge ancora nella nota del portavoce Cheung – e il presidentevogliono mettere immediatamente fine alla strumentalizzazione politica del nostro sistema giudiziario e non vediamo l'ora di unificare il nostro Paese.