Gaeta.it - Tragico incidente stradale nel Casertano: muore una giovane donna di 27 anni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un gravesi è verificato nel, causando la morte di unadi 27. La vittima, originaria di Sparanise, stava percorrendo la strada Provinciale che collega Francolise a Mondragone. La tragedia ha avuto luogo nella serata di ieri, quando le circostanze dell’sono ancora in fase di accertamento. Questo evento si inserisce in una serie di incidenti mortali che hanno colpito la zona nelle ultime 24 ore.La dinamica dell’Secondo le fonti, la 27enne stava viaggiando da sola nel suo veicolo quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto. Questa manovra ha portato l’auto a sbandare violentemente, con conseguente impatto micidiale contro un albero. Il colpo è stato così devastante che laè rimasta intrappolata tra le lamiere del veicolo.