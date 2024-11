Scherma CdM spada | Rizzi quinta a Vancouver Cuomo settimo

Leggi su Sportface.it

Niente podio ma due buoni piazzamenti per l’Italia della, sede della tappa di Coppa del Mondo di, dove nella giornata di sabato sono andate in scena le prove individuali. Nel femminile, Giuliaha chiuso: dopo aver sconfitto la romena Sont (15-8), la tedesca Ehler (15-12) e la connazionale Alice Clerici (15-11), nei quarti è arrivato lo stop contro l’atleta di Hong Kong Hsieh (10-9). In top 16 altre tre azzurre (Federica Isola 11^, Sara Maria Kowalczyk 12^ e Alice Clerici 16^), mentre hanno chiuso più indietro le altre: Gaia Caforio 25^, Vittoria Siletti 42^, Roberta Marzani 48^.Per quanto riguarda la gara maschile, è stato Michelea fermarsi nei quarti per mano dello spagnolo Gavalda (15-12). L’azzurro può comunque consolarsi con le vittorie ottenute ai danni dello svizzero Brunold (10-9), del giapponese Kano (15-14) e del ceco Jurka (15-12).