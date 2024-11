Lanazione.it - Progetto "Adolescenti connessi". Tante attività creative in gruppo

Riscoprire il bello di stare insieme “dal vivo”, attivando un servizio finora assente per i ragazzi fra 11 e 17 anni. A Pietrasanta nasce “”,pilota ideato da Lora Santini, presidente della commissione consiliare scuola, sociale e pari opportunità (composta da Daniele Taccola, Irene Tarabella, Manuela Altemura e Filippo Macchiarini) sostenuto dall’assessorato alla pubblica istruzione. "Vogliamo far riscoprire il piacere di unaone personale e diretta – sottolinea Santini – che superi quella virtuale, purtroppo sempre più presente nella quotidianità dei ragazzi. A chi entra e attraversa l’età dell’adolescenza vogliamo proporre tutto il valore del fare qualcosa insieme agli altri: ilè nato grazie alla sinergia di soggetti diversi, come l’amministrazione comunale, le associazioni e la parrocchia di San Martino.