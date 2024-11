Oasport.it - LIVE Sinner-Griekspoor, Italia-Olanda 1-0 Coppa Davis in DIRETTA: il n.1 per completare l’opera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50è il n.40 del mondo, ma lo scorso anno era stato anche n.21.17.49 Quest’anno peròha dato fastidio a, strappandogli per ben due volte un set al Masters 1000 di Miami e sull’erba di Halle.17.48 Sono 5 i precedenti tra, li ha vinti tutti il n.1 del mondo.17.46 Nel baseball esiste il cosiddetto ‘closer’. Si tratta del lanciatore che entra apposta nel nono ed ultimo inning per difendere il vantaggio accumulato dalla squadra e firmare la ‘salvezza’. In questo caso il nostro closer si chiama Jannik.17.45 Ben ritrovati amici di OA Sport. Tra poco il secondo singolare della finale ditra. Gli azzurri sono in vantaggio 1-0 grazie alla vittoria di Matteo Berrettini contro Botic Van de Zandschulp.