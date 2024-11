Ilfattoquotidiano.it - L’Italia rivince la Coppa Davis, un dominio mondiale: Sinner e non solo, è l’Insalatiera di Berrettini e di un movimento vincente

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è ufficialmente il Paese più forte al mondo nel tennis. Difficile crederci, ma è così. A Malaga, gli azzurri hanno conquistato di nuovo la, la seconda Insalatiera consecutiva, confermandosi al vertice di uno sport che li vede protagonisti in un modo che era impossibile perfino sognare. Già sembrava utopia avere un Federer, un Nadal, un Djokovic: è arrivato Jannik. Figurarsi pensare che dietro al numero 1 al mondo ci fosse un interocon ben 9 giocatori italiani nei primi 100 della classifica Atp. Il simbolo di questoè senza dubbio, leader indiscusso e trascinatore anche della squadra guidata da Filippo Volandri. A Malaga, nelle Finals di, non ha perso nemmeno un set né in singolare né in doppio. Per stessa ammissione degli avversari, ormaila sua presenza incute timore e soggezione.