Isola dei Famosi provini iniziati | c’è già il nome della prima Vip

Fervono i preparativi per L’dei. Un anno fa il programma non ha riscosso grande successo ma Mediaset vuole ancora puntare su questo format e per questo sono giàper la prossima edizione. Si cercano nuovi Vip da mettere alla prova in Honduras tra cocchi e mosquitos. Certo, con il passare del tempo, non è facile ingaggiare personaggi di spicco ma la produzione avrebbe contattato una soubrette molto nota, con un passato come Velina a Striscia la notizia.Maddalena Corvaglia a L’dei?Stando ad un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, sarebberoin questi giorni iper la nuova edizione de L’dei. E sarebbe stata provinata Maddalena Corvaglia, l’ex Velina bionda di Striscia la notizia, oggi soubrette e conduttrice. Non è chiaro se la selezione sia stata superata o meno.