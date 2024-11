Universalmovies.it - Io e Te dobbiamo parlare | Siani e Pieraccioni nel trailer del film

La commedia italiana è pronta per tornare in sala nel periodo natalizio, tra ipiù attesi Io e Tedella coppia inedita ““.Diretto da Alessandro, ilin uscita al cinema dal 19 dicembre mette insieme due pilastri della comicità italiana come lo stessoe Leonardo, specialisti dei grandi incassi del periodo natalizio. Al centro della trama di Io e Tela storia bizzarra di due ex colleghi della polizia costretti a collaborare per un caso spinoso.Il primo, diffuso per l’occasione nei giorni scorsi da Italian International, Rai Cinema e 01 Distribution, è finalmente arrivato sulle nostre pagine.Io e TeNote di ProduzioneDiretto da Alessandroe scritto dacon Gianluca Bernardini in collaborazione con Leonardo, “Io e te” è una produzione Italian International(Gruppo Lucisano) con Rai Cinema, prodotta da Fulvio e Federica Lucisano, con il supporto logistico di MarcheCommission e con il patrocinio e l’ospitalità del Comune di Ancona.