Sport.quotidiano.net - Il cuore infinito di una squadra. Uniti cambia tutto

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’alba era stata Orange, il tramonto poteva essere solo azzurro. L’Olanda sognava una giornata storica inaugurata dal quarto mondiale di Verstappen, ma il Max della racchetta ce l’abbiamo noi e di olandese ha solo il colore dei capelli. Jannik Sinner al momento non è solo il numero uno mondiale del tennis, è semplicemente un avversario ingiocabile per chiunque, anche quando i rivali come De Minaur in semifinale o Griekspoor ieri giocano benissimo, praticamente al massimo. Sinner, che oggi era teso durante la partita come non si vedeva da tempo, ma fuori dai suoi match ha mostrato sorrisi e spirito da vero capo, stavolta però non può vincere da solo, e la differenza è tutta qui. L’ultimaa fare la doppietta in Davis era stata la Svezia nel 1997 1998, e nella storia solo ad altre quattro nazioni era riuscita l’accoppiata tra Davis e Billie Jean King cup nello stesso anno, uomini e donne sul trono del mondo a conferma di un dominio che non è quello di un singolo, ma di un movimento intero.