Grande Fratello Clayton eliminato Lorenzo santificato e le coppie scoppiate sei in nomination

È andata in archivio anche la quattordicesima puntata del, la prima delle due in onda il sabato sera: ecco cosa è successo La quattordicesima puntata del, in onda sabato 23 novembre è girata attorno al confronto trae Javier, il tentativo degli autori di rimediare alle critiche del pubblico nei confronti dello stesso Spolverato, ed alcune dinamiche diinesistenti come quella tra Luca Calvani, fidanzato nella vita reale con Alessandro, e Jessica Morlacchi. Jessica e Luca: un legame a senso unico La puntata si apre con l'ex voce dei Gazosa e l'attore toscano protagonisti di un segmento dedicato alla loro particolare amicizia. Jessica, in Mystery Room, confessa di nutrire un interesse per Luca, pur sapendo che è un'illusione. .