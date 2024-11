Anteprima24.it - G.S. Meomartini, ancora una battuta d’arresto: il derby è della Geset Caserta

Tempo di lettura: 2 minutiuna sconfitta per il G.S.nel campionato di Divisione Regionale 1 (ex Serie D). Sabato 23 novembre i beneventani hanno perso in casa contro lasrls: 55-63 il punteggio finale. La squadra allenata da coach Tipaldi, quindi, resta ferma a 4 punti in classifica.Giuliano De Martino e compagni hanno messo tanto impegno in campo, con una buona difesa e qualche buona azione offensiva, ma la scarsa precisione al tiro è statauna volta fatale: 35,9% da due e 22,7% da tre le percentuali finali dei padroni di casa.Il G.S.ha iniziato la partita con difficoltà al tiro e gli ospiti, più efficaci in fase di realizzazione (4 canestri da 3 punti nel solo primo quarto, saranno 9 totali alla fine), hanno subito allungato (10-22 il parziale).