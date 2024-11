Thesocialpost.it - Esplosione in appartamento ad Avellino: ferita una donna di 71 anni

– Una violentaha devastato unal secondo piano di un palazzo in via Due Principati, nella periferia di, nelle prime ore di questa mattina, domenica 24 novembre 2024. L’abitazione, che si affaccia sul retro dell’edificio, è stata gravemente danneggiata. Al momento dello scoppio, nell’si trovava unadi 71, rimastanell’incidente.I soccorsi e la messa in sicurezzaL’allarme è scattato intorno alle 7:30. I Vigili del Fuoco disono giunti rapidamente sul posto, domando le fiamme e mettendo in sicurezza l’area interessata. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal Capo Turno provinciale e dal Funzionario di guardia. Laè stata inizialmente assistita dai sanitari del 118 e successivamente trasportata presso l’ospedale San Giuseppe Moscati per ricevere cure mediche.