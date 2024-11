Lanazione.it - “Dovrebbe essere così. Intorno al mondo Pirandelliano”, Michele Sinisi in scena

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 24 novembre 2024 – “al”, questo il titolo dello spettacolo di e con, che verrà presentato al pubblico in prima nazionale martedì prossimo alle 21 al Teatro Cantiere Florida. L’evento è stato creato ad hoc per il progetto “Quartieri in cerca d’autore”, della Compagnia teatrale Krypton, realizzato nell’ambito di Autunno Fiorentino 2024 del Comune di Firenze. Ad andare insarà un lavoro scritto, diretto ed interpretato dal poliedrico artista, con la direzione artistica di Fulvio Cauteruccio. “La creatività dell’uomo – spiega l’autore - si basa sulla capacità di comunicazione del pensiero, questa capacità si basa interamente sulla presenza di un veicolo, la parola principalmente, che sia in grado di portare il messaggio nello spazio e nel tempo.