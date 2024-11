Notizie.com - 150 razzi su Israele, Hezbollah passa all’attacco: cinque persone ferite per ora

Sono 150 iche sono stati lanciati daverso Tel Aviv ine tutto il nord del paese. Continua così il conflitto armato.Situazione delicata ancora trae il Libano con continue azioni militari, al momento si parla di.150su(ANSA) Notizie.comStamattina si era tornato a parlare di, in seguito al ritrovamento del corpo del rabbino Zvi Hogan negli Emirati Arabi Uniti. La giornata è stata, anche per altri motivi, di grande tensione tra Tel Aviv e la parte settentrionale del paese al centro di un conflitto armato con i territori palestinesi.L’attacco è avvenuto nella zona centrale del paese attorno alle 13.30, ora israeliana, e da allora sirene d’allarme suonano incessantemente per invitare la popolazione a fare attenzione.