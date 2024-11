Lanazione.it - Un francobollo per Puccini. Su il sipario alla mostra

La prima formazione, gli anni in conservatorio, ma anche gli amori, la passione per la musica, i luoghi del cuore e i momenti che hanno reso la vita del Maestro un po’ più in salita. Inaugurata ieri pomeriggiobiglietteria del Teatro del Giglio lascoperta di un compositore visionario", resa possibile graziepreziosa collezione filatelica di Fabrizio Fabrini. La ricerca del collezionista ha ricostruito – in ben 12 pannelli - alcuni aspetti della vita del musicista, descrivendo i luoghi a lui cari, le sue opere e i momenti più significativi della sua vita privata. Ogni, secondo Fabrini, sa infatti raccontare in modo efficace ed immediato la storia di popoli e di personaggi. Oltre al pagamento di un servizio, sempre secondo il collezionista, i francobolli svolgono infatti una funzione culturale, diventando – da semplice pezzo di carta - un prezioso mezzo di comunicazione.