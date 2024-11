Ilrestodelcarlino.it - Uguali e contrari a ’Politicamente Scorretto’

"Non ci accontentiamo mai. Vogliamo di più, edizione dopo edizione. Vogliamo arrabbiarci, vogliamo commuoverci, vogliamo esaltarci per scoprire, capire e proteggere quello che ci piace nel mondo e cambiare quello che non ci piace". Con queste parole, ieri Carlo Lucarelli ha presentato, attraverso un video-messaggio, la 19ª edizione di Politicamente Scorretto, la rassegna che cura e ha ideato insieme a Casalecchio delle Culture. Un appuntamento ormai fisso per pubblico e addetti ai lavori che affronta temi di attualità e impegno civile attraverso i diversi linguaggi della cultura. Dal 27 al 30 novembre, due luoghi simbolo di Casalecchio, il Teatro comunale Laura Betti e la Casa della Conoscenza, saranno il palco di 13 eventi tra talks, panel di discussione, spettacoli teatrali, workshop di giornalismo, podcast e presentazioni di libri, con 61 ospiti di rilievo internazionale.