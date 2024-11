Quotidiano.net - Nocciole, aumentano i prezzi per l'incertezza sulla qualità del raccolto. Vola l'export turco

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 23 novembre 2024 – Il monitoraggio settimanale di Aretè, società indipendente di analisi e previsione sui mercati delle materie prime agrifood, si focalizza oggifrutta secca, o meglio, su un particolare tipo di frutta in guscio, che riveste un’importanza strategica sul mercato agroalimentare mondiale. Parliamo della nocciola, ingrediente fondamentale innanzitutto per l’industria dolciaria, essendo alla base della produzione di creme spalmabili, cioccolato, snack e bevande vegetali. Accanto ad altri generi di frutta in guscio (mandorle, noci, pistacchi, carrube), lehanno conosciuto, inoltre, un recente ulteriore rialzo della domanda globale, perché associate a uno stile di vita sano e ritenute un’importante fonte di vitamine e acidi grassi essenziali nei regimi vegani e vegetariani.