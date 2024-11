Anteprima24.it - Martusciello (FI): “Il centrodestra torni a governare la Campania”

Tempo di lettura: 2 minuti“L’obiettivo principale è che nell’ottobre 2025 illa Regione. Siamo tutti impegnati per questo e lo faremo senza scontri o litigi. Le disponibilità che emergono, come la mia e quella di altri esponenti, servono a favorire un accordo, ed è meglio avere più candidature che nessuna. Se ci fossero figure come Antonio D’Amato o Piantedosi, capaci di unire la coalizione, saremmo tutti pronti a fare un passo indietro per sostenere una soluzione condivisa”. Lo ha detto Fulvio, coordinatore regionale di Forza Italia in, a margine degli Stati Generali del partito.ha poi sottolineato l’importanza di coinvolgere l’area moderata: “In, questa fascia elettorale pesa moltissimo e non c’è miglior rappresentanza per loro che unirsi al