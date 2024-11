Ilrestodelcarlino.it - Maltempo: cadono alberi e impalcature. Scoperchiato un capanno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il vento forte che a partire dalla notte e fino alla tardo pomeriggio di ieri ha spazzato tutto il territorio Fermano., ha creato molti disagi e danni, fortunatamente non sono stati registrati feriti collegati direttamente alcaduti in mezzo alle carreggiate o in prossimità di abitazioni, pali delle linee Telecom divelti che hanno creato problemi di segnale, rami spazzati caduti sopra auto in transito o in sosta, insegne pubblicitarie edi cantieri divelte e tanto altro ancora. E’ questo quadro registrato nella giornata di ieri con situazioni di emergenza che hanno interessato a macchia di leopardo tutto il territorio dalla costa all’area montana, con i vigili del fuoco di Fermo e del Distaccamento di Amandola che sono stati chiamati a gestire oltre 40 chiamate nell’arco della giornata.