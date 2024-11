Anteprima24.it - La Salerno Ponteggi ’92 torna a vincere e fa suo il derby contro Benevento

Tempo di lettura: 4 minutiLa’92 vince con più fatica rispetto a quel che avrebbe suggerito la classifica alla vigilia, almeno stando alla prima mezzora, e fa un bel respiro a quota 8 punti in altrettante giornate. La squadra di coach Di Lorenzo, in campo con un segno rosso sul volto per dire no alla violenza sulle donne,al successo dopo due ko consecutivi: ne fa le spese il fanalino di coda Università Fortunato Virtus Academyal PalaSilvestri-Itsvil Arena col punteggio di 73-52. Punti importanti in una sfida salvezza che si risolve realmente solo all’inizio dell’ultimo quarto con la discesa delle granatine verso il successo.La partita.parte forte con Chiovato e Toffolo, 0-4. La tripla di De Mitri, Yusuf e poi Valerio ribaltano: 7-4 a metà periodo.