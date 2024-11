Iodonna.it - Inizia con "Tranquilla, ci penso io", continua con l'esclusione dal conto corrente. Finisce col poter disporre di una stentata paghetta. La violenza economica è subdola e poco conosciuta

Leggi su Iodonna.it

Tra le diverse forme didi genere, laè quella meno, la meno monitorata, probabilmente la meno compresa. Facciamo luce. C’èse si subisce il controllo ossessivo del partner su ciò che si spende. C’è se si viene ostacolate nel costruire la propria autonomia, lavorando per esempio. Così come c’è se ci si trova indebitate per l’acquisto di beni intestati al partner. Viola, il cortometraggio OffiCine-IED che fa riflettere sullaX Leggi anche › Elena Bonetti: «Una legge per l’indipendenzadelle donne» Violenze economiche sono quei comportamenti che impediscono a chi ne è vittima di mantenere, gestire, acquisire risorse finanziarie, ma potremmo anche dire che sono anche quelle forme di abuso, dentro la coppia e la famiglia, in cui il denaro è usato come mezzo per esercitare il controllo e ile sull’altro.