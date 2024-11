Oasport.it - Golf, Smith e Smylie appaiati in testa nell’Australian PGA Championship. Calo di Celli

Leggi su Oasport.it

isti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel primo appuntamento dell’opening swing della stagione 2025. Dopo lo stop forzato di ieri che ha costretto gli organizzatori a ridurre la kermesse da 4 a 3 round causa maltempo, quest’oggi è filato tutto liscioPGA(montepremi 2 milioni di dollari australiani). Padroni di casa che alzano la voce monopolizzando quasi totalmente la top ten. Al comando con lo score di -10 (132 colpi) troviamo infatti gli australiani Elvise Cam.I battistrada vantano una lunghezza di margine sul connazionale Marc Leishman, e due sull’australiano David Micheluzzi e sul sudafricano Aldrich Potgieter. -7 e sesta posizione per lo svizzero Joel Girrbach, per l’inglese Matthew Southgate e per l’aussie Ben Eccles. Chiudono infine la top ten con il punteggio di -6 in nona piazza lo spagnolo Ivan Cantero, il sudafricano Ryan van Velzen e gli australiani Jason Day, Jack Buchanan, Harrison Crowe, Cam Davis, Mathias Sanchez e Lincoln Tighe.