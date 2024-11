Iltempo.it - FdI "del 2024 non è quella del passato. La fiamma non porta voti": intervista a Maestri

«Fratelli d'Italia delnon è quello del 2013. Avrebbe senso, dunque, un'immagine diversa. Non dimentichiamo che Meloni è stata votata, dal 2022 in poi, da persone che non hanno mai votato Msi o An, ma hanno altre idee. Ecco perché continuare, con questa tradizione, a parte per qualche nostalgico, può nonre consenso». A dirlo è Gabriele, costituzionalista e tra i maggiori esperti nazionali di simboli, nonché curatore delle «I simboli della discordia». È una scelta vincente togliere ladal simbolo di FdI? «Dipende da cosa si vuole ottenere. Non dimentichiamo, però, che Fratelli d'Italia nasce senza. Alla fine del 2012 l'unico segno grafico era il cordino tricolore, quello che aveva segnato il passaggio di Alleanza Nazionale nel Popolo delle Libertà. Laarriva soltanto alla fine del 2013».