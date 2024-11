Bergamonews.it - Cesvi compie 40 anni: Maurizio Carrara lo racconta in un libro

Leggi su Bergamonews.it

“Ci sono esperienze collettive talmente coinvolgenti e degne da oscurare l’ego dei contributi individuali. Tale modo discreto e appassionato di farsi carico di ciò che conta davvero dovrebbe albergare in ogni spinta comunitaria che affondi le proprie radici in una dimensione volontaristica di ampio respiro, sempre uguale a se stessa, eppure sempre in continua evoluzione e in continua relazione con i bisogni e le vulnerabilità del presente. Quarant’diracchiudono mirabilmente tutto questo”. Così Nando Pagnoncelli, sondaggista e amministratore delegato di Ipsos Italia scrive nella prefazione di “40. I nostridi solidarietà”.Questo il titolo scelto per ilcon cuile prime quattro decadi di, ora Fondazione.Organizzazione laica e indipendente fondata nel 1985,si è distinta per il suo approccio unico: fornire aiuti immediati in caso di emergenza, ma anche strumenti per garantire l’autonomia e la resilienza delle comunità locali.