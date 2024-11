Anteprima24.it - Calcio a 5/ Tripletta di De Franco e prima vittoria in C2 per la De Vita Soccer

Tempo di lettura: 2 minutiE’ arrivata laper la De. Unada tre punti contro il Futsal Matese, ma soprattutto dal sapore speciale essendo lastorica nel campionato di Serie C2. Superba prestazione, quella messa in campo dagli uomini di mister Alfredo Deche si sono imposti con il risultato di 5-3. Una partita difficile, trattandosi anche di uno scontro diretto, con l’handicap di non poter contare sul sostegno dei propri tifosi perchè costretti a giocare ‘fuoricasa’ presso il palazzetto di Altavilla Irpina. Prestazione superba dell’esperto calcettista sannita Cristian Deche si è messo in mostra addirittura con una. Le altre due reti di Tinessa e di Raffio, quest’ultimo si è dimostrato un autentico trascinatore, segnale evidente di un sostanziale cambiamento sin dal suo arrivo.