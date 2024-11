Quifinanza.it - Boban contro Milan, respinto il ricorso dell’ex dirigente: niente danni non patrimoniali

risarcimento sunonper Zvonimirnella causail. La Corte di Cassazione hailpresentato dall’exrossonero sul risarcimento anche per inonchiesti al club dopo il licenziamento in tronco subito nel 2020. La causa tra la leggenda croata e la sua ex squadra risale all’epoca in cui l’allora Chief Football Officer fu cacciato dalla proprietà Elliot in seguito a un’intervista.ha vinto la battaglia legale, ma solo in parte.Il licenziamentoL’ex fantasista aveva portato la società rossonera in tribunale dopo che il fondo americano lo aveva rimosso dal ruolo diper le critiche al fondo americano. Dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport nei giorni in cui l’ex ad Ivan Gazidis stava pensando all’avvicendamento tra il tecnico Stefano Pioli e l’allenatore tedesco Ralf Rangnick.