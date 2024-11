Gaeta.it - Addio a Arthur Frommer, il pioniere delle guide di viaggio che ha reso l’Europa accessibile

Facebook WhatsAppTwitter La recente scomparsa di, noto avvocato e imprenditore nel settoredi, ha segnato la fine di un’era. A 95 anni,è deceduto nella sua abitazione di Manhattan a causa di complicazioni legate a una polmonite. La sua opera ha rivoluzionato i viaggi in Europa, rendendoli alla portata di una vasta schiera di turisti americani.L’impattosuediNel 1957,pubblicò “Europa a Cinque Dollari al Giorno”, un’opera che cambiò radicalmente il modo di viaggiare per gli americani. Prima di questa pubblicazione, spostarsi nel vecchio continente era considerato un’attività prevalentemente per le élite.affrontò questo pregiudizio con l’intento di dimostrare che era possibile esplorare il mondo senza dover spendere una fortuna.