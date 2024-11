Dailymilan.it - Verso Milan-Juventus, Paulo Fonseca svela le condizioni di Matteo Gabbia

Leggi su Dailymilan.it

scioglie i dubbi inerenti allefisiche dinella conferenza stampa alla vigilai di. Ecco come sta il numero quarantasei rossoneroSta bene, si è allenato in questi giorni ed è pronto per giocareha risposto così a una domanda rivoltagli riguardo lediin conferenza stampa. Alla viglia della sfida contro la.Una dichiarazione che ha riempito di gioia tutti iisti! Il difensore centrale italiano classe 2000 dovrebbe fare quindi il proprio ritorno in campo in occasione della sfida casalinga contro la squadra allenata da Thiago Motta.rilancerà subito dal primo minuto? La probabile decisione del tecnico View this post on InstagramA post shared by(@19)lediLEGGI ANCHEannuncia un’assenza a sorpresa! Ecco chi non ci saràIl numero quarantasei rossonero farà così il proprio rientro a disposizione dopo un mese.