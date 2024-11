Quotidiano.net - Un Natale "graffiante"

IL DETTAGLIO CHE FA LA DIFFERENZA Per un'interpretazione più discreta della stampa leopardata, si può optare per accessori o pezzi più piccoli che fanno la differenza. Doni graditi e in linea con la moda del momento. Come il classico cappellino New Era declinato in versione animalier o una morbida sciarpa firmata Michael Kors. E ancora: una cinta come quella di Stradivarius o un paio di occhiali da sole del brand Stella McCartney. LA BORSA VERSATILE La borsa animalier è il modello must have dell'autunno inverno 2024-2025. Versatile, s’abbina a qualsiasi outfit, dai look da giorno più basic, ufficio compreso, a quelli più chic da sera. Perfetto il modello DUA di Gianni Chiarini in versione mini bag, realizzata in pelle effetto cavallino e con monoscomparto sfoderato. Portabilità a mano o crossbody, con la tracolla di servizio di cui è dotata.