Thesocialpost.it - Tornare a casa per Natale? Bus, treni, aerei: i consigli per risparmiare (e non avere brutte sorprese)

Leggi su Thesocialpost.it

Tanti italiani che vivono fuori, di tutte le età, stanno in questi giorni già prenotando il rientro di. Si torna aper le feste. Ma il rischio di spendere una fortuna o di non trovare una soluzione buona è altissimo, proprio per l’alto numero di persone che si metteranno in movimento. Così conviene prendere in esame alcuni suggerimenti che sono sempre utili, forse scontati, forse meno, ma di certo necessari perqualcosa e evitare. Come spiega il Corriere, che ha dedicato a questo tema un articolo approfondito, il primo suggerimento è, se possibile, di viaggiare durante la settimana. Negli ultimi tre anni, per il rientro di, la maggior parte delle prenotazioni è stata effettuata pernella fascia oraria tra le 7e le 15. Per evitaresovraffollati èabile viaggiare in orari meno gettonati, come la mattina presto o la sera tardi, magari optando per un treno notturno.