Tari un vademecum per i cittadini di Fiumicino

, 22 novembre 2024 – Il Comune die laTributi S.p.A., al fine di costruire un rapporto sempre più trasparente, puntuale ed efficace, hanno preparato un guida di poche righe per ricordare aigli obblighi che sono tenuti ad assolvere per quanto riguarda la, la tassa destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune die riservata al decoro e alla pulizia di tutta la nostra Città.Nello specifico vengono fornite indicazioni su come, dove e quando presentare le dichiarazioni che riguardano: iscrizioni, variazioni e cessazioni delle posizioni. La breve nota informativa, oltre ad essere presente online, nelle sezioni dedicate su www.tributi.it e www.comune..rm.it, sarà a disposizione dei contribuenti presso gli uffici dellaTributi e presso gli sportelli aperti al pubblico nelle sedi comunali.