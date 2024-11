Ilfattoquotidiano.it - Sull’Ucraina la Polonia avverte l’Europa: “La minaccia di un conflitto globale è reale”. Kiev: “Dal Kursk non ce andiamo, occupati 800 kmq”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ai due capi della retta e da posizioni diametralmente opposte, i due si trovano in un’inedita posizione di accordo. Con gli attacchi missilistici occidentali in Russia ilin Ucraina ha assunto un “carattere”, ha detto ieri Vladimir Putin. “Le ultime ore dimostrano che ladi unè seria e”, gli ha fatto eco oggi Donald Tusk. Il premier polacco non è un estimatore del presidente russo, più volte negli anni gli ha riservato critiche e strali su diversi argomenti, da Navalny – “Puoi trattenere Navalny, sua moglie, o centinaia dei loro sostenitori, ma nemmeno tu sei in grado di mettere l’intera nazione dietro le sbarre” – a Matteo Salvini – “Putin ha costruito una vasta rete di alleati e utili idioti che sostengono le sue azioni e idee. Trump, Le Pen, Orban, Salvini.