Lanazione.it - Stavolta vince il cuore. Il Comune dona le stampelle al disabile derubato

Firenze, 22 novembre 2024 – C’è un lieto fine nella storia di Fabio Viti, ilmartedì della stampella mentre faceva la spesa alla Coop di Gavinana. Senza quell’ausilio che gli è indispensabile per poter camminare per più di qualche metro, Fabio, 69 anni, era rimasto confinato in casa senza neanche poter fare acquisti nel quartiere per sé e per la moglie, anch lei anziana e malata. Così aveva fatto appello a La Nazione per cercare di ritrovarla, chiedendo nel caso di contattare la Coop o i carabinieri. La gruccia non è stata ritrovata, ma un’ondata di solidarietà lo ha ’travolto’ spazzando via la cattiveria di quel gesto che lo aveva sommerso. Qualche lettore ha chiamato in redazione per offrire aiuto e lo stesso ha fatto, dopo aver letto l’articolo sul giornale, l’assessore comunale al welfare Nicola Paulesu, che ci ha contattato attivandosi personalmente.