Thesocialpost.it - “Solo un raffreddore”. Invece è un batterio “mangia-carne”: l’agghiacciante scoperta

Un batterio "mangia-carne" scambiato per un semplice raffreddore: questa è la storia di Simon English, un ex pompiere di 55 anni originario dello Yorkshire. Quelli che inizialmente sembravano sintomi di un comune malanno stagionale si sono rivelati essere segni di fascite necrotizzante, una rara infezione batterica in grado di distruggere i tessuti e, in casi estremi, causare la morte. Simon ha trascorso tre mesi in terapia intensiva, dove è stato in condizioni critiche. Durante il ricovero, ha subito una colostomia per facilitare la guarigione della ferita. "Sembra che uno squalo mi abbia morso il sedere", ha dichiarato con ironia al Daily Mail. Tutto è iniziato a fine marzo, quando ha avvertito sintomi simili a quelli di un raffreddore, tra cui febbre, tosse e una marcata stanchezza.