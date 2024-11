Leggioggi.it - Rider e lavoratori digitali: le nuove regole e obblighi Ue dal 1° dicembre

Arrivano leper. In Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L dell’11 novembre 2024 ha trovato pubblicazione la Direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 relativa al miglioramento delle condizioni lavorative per il personale delle piattaforme. Il provvedimento, in vigore dal ventesimo giorno successivo la sua pubblicazione in GU UE, dovrà essere recepito dagli Stati membri entro il 22026. L’obiettivo dichiarato della direttiva, stando a quanto riporta l’articolo 1, è migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali nel lavoro mediante piattaformegrazie a: Misure volte a facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone;Trasparenza, equità, supervisione umana, sicurezza e responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme;Miglioramento della trasparenza del lavoro, anche in situazioni transfrontaliere.