Anteprima24.it - Pagani, mensa di Tommaso a rischio chiusura: l’appello dei consiglieri comunali Sessa e Ruggiero (IV) per salvare il servizio

Tempo di lettura: 2 minutiLa situazione delladista creando grande preoccupazione nella comunità di. A poche settimane dal Natale, ildi unaimminente senza un’alternativa pronta per unfondamentale per la città e un punto di riferimento solidale per il territorio, sta mettendo in difficoltà centinaia di persone bisognose. La, infatti, fornisce ogni giorno un pasto caldo a molte persone in difficoltà, ma il suo futuro è ora in bilico a causa di un persistente immobilismo nell’affrontare la questione.La querelle con la Fondazione Carminello ad Arco, che ha recentemente respinto il ricorso del Comune, continua a complicare la situazione, con i responsabili che, grazie a una modifica statutaria che ha conferito loro incarichi a vita, sembrano rimanere fermi nella loro posizione.