Quotidiano.net - Iran, nuove centrifughe per l'uranio dopo risoluzione Aiea

L'ha dichiarato che lancerà una serie die avanzate" per l'arricchimento dell'in risposta a unaadottata dall'che censura Teheran per quella che l'agenzia Onu definisce scarsa cooperazione. "Il capo dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'ha emesso un ordine per adottare misure efficaci, tra cui il lancio di una serie significativa die avanzate di vario tipo", ha affermato una dichiarazione congiunta rilasciata dall'organizzazione e dal ministero degli Esteriiano.