Io e te dobbiamo parlare | il trailer del nuovo film di Alessandro Siani

Io e te: ildeldiIn attesa dell’uscita al cinema il 19 dicembre, Italian International, Rai Cinema e 01 Distribution presentano ildel“Io e te” dicon protagonistie Leonardo Pieraccioni, per la prima volta insieme sul grande schermo.Una donna in comune, una figlia a metà e una volante per due. Antonio () e Pieraldo (Leonardo Pieraccioni) condividono molte cose: una carriera non sempre luminosa, un sodalizio non sempre sodale, un legame di lungo corso ma un po’ ammaccato – due esistenze apparentemente troppo tranquille per due agenti di polizia che il destino ha voluto sapientemente intrecciare. Matilde (Brenda Lodigiani) è infatti l’ex moglie di Antonio e l’attuale compagna di Pieraldo, Maria (Gea Dall’Orto) è la figlia di Antonio e vive con la madre e Pieraldo.