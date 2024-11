News.robadadonne.it - Il principe Harry si fa tatuare… Per una giusta causa

Ilsi è fatto il suo primo tatuaggio.Questo è quello che sembra guardando il video che il rapper Jelly Roll ha pubblicato sul suo canale YouTube, in cui si vede il Duca di Sussex accomodarsi sulla poltrona del celebre studio di tatuaggi East Side Ink, a New York, per finire “sotto le mani” proprio del cantante. Ma il video, in realtà, è solo una gag per lanciare gli Invictus Game di cui il secondogenito di Lady Diana è fondatore.“Sono un tuo fan” esordisceappena arriva di fronte a Jason Bradley DeFord, il vero nome di Jelly Roll, che risponde “Non potevo crederci quando mi hanno chiamato e mi hanno detto che il duca di Sussex intendeva farsi il suo primo tatuaggio e voleva che glielo facessi io, un tattoo sugli Invictus Games”. Vi raccomandiamo.